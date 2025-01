DeepSeek è disponibile su Windows nonostante l'indagine di Microsoft

Microsoft sta indagando per capire se DeepSeek ha avuto accesso improprio agli output dei dati di OpenAI e se quindi si sia verificata una violazione. Questo perché l’azienda è un partner tecnologico chiave di OpenAI e uno dei più grandi investitori. Tuttavia, l’attuale situazione non ha fermato la disponibilità dell’intelligenza artificiale cinese su Windows.

In un comunicato stampa ufficiale, il colosso di Redmond ha annunciato: “L’IA si sta avvicinando sempre più all’edge computing, e i PC Copilot+ stanno guidando questa tendenza. Con la disponibilità di DeepSeek R1 ospitato su cloud in Azure AI Foundry, stiamo portando versioni ottimizzate per NPU di DeepSeek-R1 direttamente sui PC Copilot+, iniziando con Qualcomm Snapdragon X, seguito da Intel Core Ultra 200V e altri”.

Questa mossa potrebbe quindi accelerare l’adozione di Windows 11 e di hardware dotato di NPU. Due categorie potrebbero essere spinte all’adozione:

potrebbero essere ingolositi ad aggiornare i propri sistemi per beneficiare delle capacità e delle caratteristiche avanzate dell’intelligenza artificiale di DeepSeek; gli sviluppatori di modelli di AI potrebbero essere spinti a ottimizzare i loro prodotti per l’utilizzo su hardware consumer.

DeepSeek su Windows è un traguardo importante

Se al momento l’app DeepSeek è scomparsa dagli store in Italia, nello specifico App Store di Apple e Play Store di Google, Microsoft sta lavorando per integrarla in Windows 11. L’azienda ha infatti annunciato: “Con la velocità e le caratteristiche di potenza della versione ottimizzata per NPU dei modelli DeepSeek R1, gli utenti potranno interagire con questi modelli rivoluzionari interamente in locale“.

Non appena sarà disponibile, basterà scaricare l’estensione AI Toolkit VS Code. “Il modello DeepSeek ottimizzato nel formato ONNX QDQ sarà presto disponibile nel catalogo dei modelli di AI Toolkit, estratto direttamente da Azure AI Foundry”, ha assicurato Microsoft.

La cosa interessante, più volte specificata da Microsoft è che sarà possibile scaricarlo localmente, semplicemente cliccando sul comando “Download”.

DeepSeek sta facendo parlare molto di sé per le ottime prestazioni e il successo raggiunto in poco tempo. Per questo sembra che potrà dare del filo da torcere ai modelli di intelligenza artificiale più importanti e diffusi.