TikTok: ora scegli tu cosa vedere e, soprattutto, cosa evitare

TikTok ha recentemente introdotto una nuova funzionalità chiamata “Gestisci argomenti”, che permette di personalizzare i contenuti che appaiono nella sezione Per te, dove vengono proposti video basati sui tuoi interessi.

Grazie a questa novità, gli utenti possono ora decidere quali tipologie di contenuti guardare più frequentemente o ridurre la visibilità di quelli meno interessanti.

TikTok “su misura”, ma non in tempi immediati

Attualmente, questa nuova funzione è stata rilasciata per gli utenti negli Stati Uniti, ma presto sarà disponibile anche in altri paesi del mondo. Con “Gestisci argomenti” puoi adattare il feed di TikTok alle tue preferenze ed in relazione a contenuti quali sport, cibo, danza e non solo.

Per accedervi basta andare su Impostazioni e selezionare “Preferenze contenuto”. Da lì, si può cliccare su “Gestisci argomenti” per visualizzare la relativa pagina. Troverai un cursore per ogni argomento, che ti consente di regolare con quale frequenza desideri vedere un determinato tipo di video su TikTok.

Le preferenze che imposti in questa sezione non influenzeranno i contenuti degli account che segui già. Inoltre, è importante notare che potrebbero essere necessari alcuni giorni affinché le modifiche trovino efficacia: l’algoritmo di TikTok imparerà gradualmente.