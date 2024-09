TikTok, nuova modalità di abbonamento ai creator: come funziona

TikTok, una delle piattaforme social più in voga del momento, sta espandendo le sue opportunità di abbonamento per i creator, permettendo a un numero maggiore di utenti di costruire una solida community di abbonati paganti.

Inizialmente lanciata nel 2022 per i creatori di contenuti in live, questa funzionalità è ora disponibile anche per chi crea video non in diretta.

Chi potrà sfruttare i nuovi abbonamenti di TikTok?

TikTok descrive l’abbonamento come un mezzo che permette di offrire vantaggi esclusivi, esperienze uniche e una community riservata a chiunque decidesse di “metterci i soldi” (tanto per essere chiari). In questo modo, i creator possono rafforzare il legame con i loro fan più affezionati, fornendo uno spazio dedicato e un coinvolgimento ancora più profondo.

I tiktoker potranno scegliere tra diverse fasce di prezzo per i loro pacchetti di abbonamento e avranno a disposizione molteplici strumenti per arricchire l’esperienza degli abbonati. Tra questi: l’accesso a canali di comunicazione privati, come chat e messaggi diretti, contenuti esclusivi visibili solo agli abbonati, oppure identificatori speciali come badge e adesivi che contribuiranno a dare un maggiore senso di appartenenza alla community. TikTok offre poi vantaggi come richieste di esibizioni o ruoli su Discord, ma i creator potranno anche personalizzare i benefici in base alle esigenze della loro community.

Tuttavia, l’accesso a questa funzionalità è riservato ai creator con una certa rilevanza sull’app. Per ottenere l’idoneità è importante avere almeno 18 anni, 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni nell’ultimo mese. Questi requisiti creano ovviamente un accesso preferenziale per gli account più grandi che, oltre a rafforzare la connessione con il pubblico, avranno a disposizione ulteriori fonti di guadagno.

Per adesso, le nuove modalità di abbonamento sono limitate a pochissimi fortunati ma, come la stessa TikTok ha precisato, queste funzioni saranno gradualmente disponibili in altre regioni selezionate e già a partire dalle prossime settimane.