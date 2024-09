Facebook e Instagram: nuovo cambio di rotta per i contenuti AI

Lo scorso luglio, Meta ha annunciato un cambiamento nel modo in cui sarebbero stati etichettati i contenuti modificati utilizzando l’intelligenza artificiale generativa sulle sue piattaforme social, tra cui Facebook e Instagram.

In passato, anche immagini o video con minimi ritocchini tramite strumenti basati sull’AI venivano etichettati come “Realizzati con l’intelligenza artificiale“. Per chiarire meglio la natura delle modifiche attuate in uno specifico post su Facebook e Instagram, Meta adotterà un nuovo approccio: rimuovere l’etichetta ed aggiungere la voce “Informazioni sull’intelligenza artificiale“.

Gli utenti potranno accedere a questa nuova sezione per ottenere dettagli aggiuntivi su quanto l’intelligenza artificiale abbia effettivamente modificato un’immagine o un video prima della pubblicazione su Facebook o Instagram. Meta ha confermato che queste modifiche saranno implementate la prossima settimana su tutte le sue piattaforme, incluso Threads, ma continuerà anche ad indicare i contenuti generati interamente da strumenti AI.

Si tratta di un cambiamento necessario, tenendo conto di come la precedente etichetta rischiasse di generare confusione fra gli utenti, portandoli a credere che un’immagine o un filmato “ritoccati” solo in minima parte fossero invece creati da zero con l’intelligenza artificiale. Ovviamente, sarà possibile confermare l’intervento di strumenti AI non solo dopo l’analisi di Meta: l’utente stesso avrà facoltà di contrassegnarli, specificando questa caratteristica in fase di pubblicazione su Facebook, Instagram e Threads.