TikTok: come condividere o ripubblicare un video preferito 

TikTok rappresenta un universo di contenuti che cattura l’attenzione di un vasto pubblico, grazie all’ampia gamma e alla creatività delle opere disponibili sulla piattaforma. I video, brevi e intriganti, raccontano una molteplicità di tematiche che spaziano dalla quotidianità alle idee di viaggio, dalle notizie di attualità agli eventi di rilevanza globale, dalle esibizioni di danza alle sfide di vario genere. In questo vivace panorama, è frequente imbattersi in contenuti che suscitano un interesse particolare, al punto da desiderare di condividerli con un amico o di ripubblicarli sul proprio profilo TikTok. Entrambe queste operazioni possono essere realizzate in pochi semplici passaggi. Proseguiamo per esplorare nel dettaglio come condividere un video su TikTok.

Condividere un video su Tik Tok

TikTok è un’app che offre diverse funzioni, sia per creare che per pubblicare e condividere i video. L’app è anche molto facile da usare, grazie alla sua interfaccia intuitiva. Quando si apre l’app, si può scegliere tra due categorie di video che si trovano in alto: Seguiti e Per te. Nella categoria Seguiti ci sono i video dei TikToker che abbiamo deciso di seguire, mentre nella categoria Per te ci sono i video che l’algoritmo di TikTok suggerisce in base alle preferenze e alle interazioni sull’app. Per esplorare i video, basta scorrere lo schermo verso l’alto per passare al video successivo, o verso il basso per tornare al video precedente. Per condividere un contenuto con un proprio contatto si può procedere seguendo diverse strade, infatti TikTok permette di condividere il contenuto attraverso varie piattaforme, nello specifico:

Chat TikTok;

Sms;

Whatsapp;

Stories;

Instagram;

Facebook;

Copiare il link;

Messenger;

Telegram;

Snapchat e Snapchat chats;

E-mail.

Inoltre, se si selezionano i tre puntini alla fine della lista scegliendo, “Di più” si visualizzerà un nuovo elenco di possibilità per condividere il contenuto. Anche se la lista è lunghissima, procedere con la condivisione del contenuto è in realtà facilissimo, per farlo infatti sarà sufficiente seguire pochi e semplici passaggi, similari poi per qualsiasi piattaforma scelta. Tutti i video possono quindi essere salvati, ripubblicati e condivisi, oltre che duettati e “stitchati” e molto altro ancora. Condividere un video su TikTok con gli amici è un modo divertente e facile per mostrare a chi si desidera i contenuti preferiti, è possibile condividere un video su TikTok in diversi modi, a seconda delle preferenze e delle app utilizzate. Ma vediamo nel dettaglio come fare per condividere un video su TikTok:

Aprire l’app di TikTok

Accedere all’account;

Trovare il video da condividere con gli amici;

Toccare l’icona della freccia verso destra che si trova sul lato destro dello schermo, nel menu “Condividi”;

Scegliere, nel menu “Condividi”, tra le diverse opzioni;

Toccare una delle icone delle app social nel menu, come Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Tumblr e altre.

Oppure toccare, l’icona “Altri” per vedere altre app con cui puoi condividere il video, come Gmail.

Scegliere l’icona “Salva video” per scaricare il video sul tuo telefono;

Selezionare l’icona “Copia link” per copiare il link del video da incollare dove si desidera;

Seguire le istruzioni a secondo del metodo di condivisione.

Questa procedura è similare per tutte le applicazioni e i metodi disponibili. Infatti, si verrà sempre reindirizzati su una nuova pagina, dove sarò necessario scegliere l’utente a cui condividere il video o l’applicazione per condividere lo stato. Infine, per quanto riguarda la condivisione sullo stato basterà scegliere l’applicazione, premere condividi sullo stato e accettare gli eventuali consensi.

Ripubblicare un video su TikTok

Ripubblicare un video su TikTok significa condividere un video di un altro utente di TikTok sul proprio profilo. Ripubblicare un video su TikTok può aiutare ad aumentare la visibilità, interagire con nuovi follower o per salvare contenuti interessanti sulla propria pagina, ricordando però che sarà pubblico e visibile da tutti. Per ripubblicare un video su TikTok, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a TikTok;

Trovare il video da ripubblicare;

Toccare l’icona della freccia verso destra che si trova sul lato destro dello schermo, nel menu “Condividi”.

Selezionare Ripubblica.

Dopo avere selezionato questa opzione il video è stato ripubblicato e visibile sul proprio profilo, è infatti visibile dai follower nelle rispettive sezioni. Questa modalità di condivisione rende il nome utente del creatore originale e visibile sul video, questo significa che è possibile guardare il profilo e il video originale di chi ha pubblicato il video. Quando è necessario rimuovere un ripubblica, basterà procedere attraverso il proprio profilo nella sezione “Ripubblicato”, aprire il video ripubblicato, selezionare nuovamente la freccia, e premere “Rimuovi post”, verrà visualizzato in alto alla pagina “Il repost è stato cancellato” e così non sarà più visibile sul proprio profilo TikTok.

Nel caso in cui si ripubblica un video per sbaglio, non c’è bisogno di preoccuparsi, perché è molto semplice annullare tale operazione. Infatti, per eliminare il repost ci vorranno pochi secondi. Senza uscire dal video, si deve toccare di nuovo l’icona della freccia verso destra e poi selezionare l’opzione “rimuovi post”. Il video verrà così rimosso dal proprio profilo immediatamente e non sarà presente nel feed dei propri follower.