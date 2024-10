TikTok avrà i suoi auricolari con Intelligenza Artificiale

Pochi avrebbero azzardato che ByteDance, azienda nota per il diffusissimo social network TikTok, sarebbe entrata nel mondo dell’audio con dei suoi auricolari. La notizia recente, che arriva proprio dalla società stessa, ha mostrato al mondo interno i nuovi auricolari su cui si è al lavoro. Gli Ola Friend, così sono stati chiamati, non saranno semplici cuffie.

Infatti, questi auricolari Bluetooth, made by Byte Dance, saranno forniti con Intelligenza Artificiale, grazie all’integrazione di Doubao. Per chi non lo sapesse, questo è l’assistente virtuale sviluppato proprio da Byte Dance. In Cina è l’applicazione di intelligenza artificiale generativa più utilizzata e sfruttata, con oltre 47 milioni di utenti attivi ogni mese.

Se sei curioso di sapere cosa avranno di speciale gli auricolari Bluetooth Ola Friend, pensati da Byte Dance, proprietaria del noto social TikTok, allora continua a leggere l’articolo. Saprai anche se questi auricolari sono in programma per un possibile debutto futuro sul mercato italiano.

Auricolari Bluetooth made by TikTok: la novità di Byte Dance

Byte Dance, oltre a TikTok, ha deciso di pensare ad auricolari che possono migliorare l’esperienza di interazione con il suo social network. Stiamo parlando dei nuovi auricolari Bluetooth Ola Friend. Strutturalmente sono auricolari senza tappi in-ear, con design aperto. Pesano solo 6,6 grammi, quindi un’ottima notizia per chi li indossa sempre.

Disponibili in quattro colorazioni tra cui scegliere (viola, argento, nero e bianco), si presentano eleganti e moderne al tempo stesso. Lo sviluppo è avvenuto in collaborazione con Oladance, una società da poco acquisita da Byte Dance. C’è qualche speranza che arriveranno anche in Europa?

Al momento gli auricolari Ola Friend di Byte Dance saranno disponibili in Cina dal 17 ottobre 2024. Il prezzo di listino è di 1199 yuan, circa 155€ tasse escluse. L’azienda non ha dichiarato nulla in merito a un possibile sviluppo anche in altri mercati, come ad esempio quello europeo. Dovremo comunque attendere per avere altri sviluppi.

Nel frattempo, nonostante Byte Dance stia debuttando con i suoi auricolari, una piattaforma di TikTok sta per chiudere definitivamente.