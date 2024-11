THUN a meno di 15€ su Amazon: MEGA selezione di promo Black Friday

Ogni articolo regala emozioni: i prodotti Thun sono in sconto per la settimana del Black Friday Amazon ed è il momento di fare incetta di occasioni. Abbiamo selezionato il meglio, in sconto a meno di 15€ in questo momento: guarda le promozioni, prendi quello che più ti piace e concediti il piacere di acquistare articoli meravigliosi, unici e di design. Sii veloce però: sono offerte a tempo limitato.

Dosatore dell’olio con tappo universale a 7,99€.

Vasetto decorato con chiusura ermetica a 8,99€.

Tagliapizza Country a 9,99€.

Chiave Portafortuna a 10,99€.

Soprammobile Elefantino a 10,99€.

Soprammobile con melograno a 10,99€.

Apribottiglie linea “Country” a 12,90€.

Gancio per appendere gli strofinacci a 11,49€.

Mug fiori e girasoli a 11,49€.

Penna GEL a sfera collezione “Country” a 12,49€.

Mug con orso polare a 12,90€.

Set sale e pepe a 12,99€.

Soprammobile a forma di tartarughina a 13,99€.

Tisaniera in ceramica con coperchio a 14,49€.

Doppio Teddy in ceramica a 14,99€.

Angelo della gioia in ceramica a 14,99€.

Regalati le emozioni di possedere i bellissimi prodotti Thun: grazie alla settimana del Black Friday Amazon puoi approfittare di prezzi piccolissimi, senza rinunciare alla qualità che contraddistingue questi prodotti. Promozioni a tempo limitato.