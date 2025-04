Set LEGO Harry Potter Giro sul Sidecar di Hagrid e Harry in sconto: il regalo di Pasqua a SORPRESA

Come idea regalo originale per Pasqua il set LEGO Harry Potter Giro sul Sidecar di Hagrid e Harry è perfetto. Ideale come giocattolo, ma anche come pezzo da collezionismo per gli appassionati, oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 42,49 euro, con spedizione Prime che ti assicura la consegna in un giorno.

Set LEGO Harry Potter Giro sul Sidecar di Hagrid e Harry: una magica avventura da costruire

Con questo set è possibile rivivere una delle scene più iconiche di Harry Potter e i Doni della Morte: la fuga mozzafiato in sella alla mitica moto volante di Hagrid, con Harry nel sidecar e la dolcissima Edvige che li accompagna.

Il set è pensato per bambine e bambini dai 9 anni in su, ma come detto è perfetto anche per i collezionisti e i fan adulti della saga. La confezione include 3 personaggi LEGO: Harry Potter, Hagrid e Edvige, tutti snodabili, curati nei minimi dettagli. Design fantastico quello della moto, con sidecar staccabile, ali regolabili e soprattutto fedelissima il film.

Un gioco che nasce per collezionismo e divertimento, stimolando la creatività dei più piccoli. Una volta costruita, la moto può essere utilizzata come giocattolo o appunto come fantastico pezzo da esposizione tratto dal Mondo Magico di Harry Potter.

Regalati o regala qualcosa per Pasqua di davvero originale: acquista il set LEGO Harry Potter Giro sul Sidecar di Hagrid e Harry a soli 42,49 euro.