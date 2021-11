The Witcher 3: Wild Hunt GOTY PS4 a soli 11,69 euro, che BOMBA!

Oggi ti riportiamo un’offerta incredibile su uno dei giochi che ha segnato la storia della scorsa generazione. Stiamo parlando di The Witcher 3: Wild Hunt GOTY, l’edizione dell’ultimo capitolo di una delle saghe più amate che include le due espansioni a soli 11,69 euro su Amazon per la versione PS4.

The Witcher 3 Wild Hunt GOTY: caratteristiche

The Witcher 3: Wild Hunt prosegue il racconto di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri dotato di un arsenale completamente potenziabile. Rispetto ai precedenti capitoli, infatti, Wild Hunt offre una componente GDR molto più marcata, con pozioni, armi e armature tutte da scoprire e migliorare. Il gioco, naturalmente, è ambientato in un universo fantasy caratterizzato da paesaggi mozzafiato e ricco di attività e zone da esplorare. Parliamo di un titolo completamente open world in cui potrai scegliere esattamente cosa, dove e quando farlo, con la consapevolezza che le tue scelte influenzeranno l’andamento della storia. Senza dubbio il capitolo più amato della saga, in grado di offrire un gameplay profondamente vario e tantissime ore gioco grazie ad un livello di rigiocabilità decisamente alto.

L’edizione GOTY, inoltre, include le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine in grado di offrire ben 50 ore di narrativa aggiuntive. Queste comprendono nuovi capitoli della trama ed un numero considerevole di missioni secondarie. Questa edizione porta con sé anche tutti i miglioramenti apportati nel corso del tempo, inclusa l’ottimizzazione specifica per PS4 Pro. Non mancano, poi, ben 16 DLC che aggiungono nuove armi ed oggetti per la personalizzazione del nostro eroe. Si tratta dell’edizione che offre l’esperienza completa di uno dei giochi più belli e visivamente appaganti mai usciti della vecchia generazione. Un vero capolavoro ad un prezzo semplicemente irrisorio.

Grazie ad uno sconto del 71% la versione PS4 di The Witcher 3: Wild Hunt GOTY è acquistabile su Amazon a soli 11,69 euro con spedizione gratuita con Prime. Se non sei abbonato, puoi richiedere la consegna in un punto di ritiro senza alcuna spesa.