The Walking Dead: The Ones Who Live, quando esce in Italia e dove vederla

The Walking Dead: The Ones Who Live, lo spin-off dedicato alla storia di Rick Grimes e Michonne, ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso febbraio, esplorando la storia dei due iconici protagonisti della saga principale, che si ritrovano dopo anni di separazione.

The Walking Dead: The Ones Who Live, anticipazioni e data

Rick era dato per morto dopo un’esplosione orchestrata per fermare un’orda di zombie, ma Michonne non ha mai smesso di credere nella sua sopravvivenza, continuando a cercarlo. In The Walking Dead: The Ones Who Live, finalmente, le sue ricerche la condurranno a Philadelphia, dove scoprirà che Rick è intrappolato in una zona militarizzata. La loro storia d’amore riemergerà, nonostante un mondo ancora dominato dal pericolo.

In concomitanza con il lancio di questo nuovo spin-off, dallo scorso 26 ottobre, Sky e NOW offrono agli appassionati la possibilità di rivivere l’intera saga di TWD, composta da ben undici stagioni. Inoltre, sempre dal 26 ottobre, il canale 111 porta avanti una programmazione interamente dedicata alla serie e, fino all’8 novembre, trasmetterà episodi e contenuti legati al mondo di TWD, esplorando l’epopea dei sopravvissuti tra zombie e minacce umane. Oltre a The Ones Who Live, sono in arrivo altri spin-off, vale a dire The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: Dead City, prossimamente sempre su Sky e NOW.

Queste serie continuano ad espandere l’universo narrativo di TWD, che non è solo una delle serie horror di maggior successo negli ultimi anni ma anche una riflessione sul comportamento umano in situazioni estreme. La saga, tratta dal fumetto di Robert Kirkman, ha conquistato il pubblico per il suo approccio realistico e psicologico, portando in scena un’apocalisse che evidenzia la complessità dei sopravvissuti, impegnati in una costante lotta per trovare un rifugio sicuro e riscoprire una parvenza di pace in un mondo radicalmente cambiato.

Per concludere, Sky ha confermato che The Walking Dead: The Ones Who Live sarà disponibile da 30 dicembre su Sky Atlantic ed in streaming su NOW.