The Last of Us REMAKE scontato del 37% non puoi non prenderlo!

La perla di Naughty Dog che ha incantato milioni di giocatori su PlayStation 3 torna in una veste completamente rinnovata. The Last of Us Parte I – Remake per PlayStation 5 è un’esperienza imperdibile, sia per chi ha già vissuto l’avventura di Joel ed Ellie, sia per chi si approccia per la prima volta a questo capolavoro videoludico. Ed ora, con uno sconto del 37%, lo potrai prendere a soli 50,99€!

Tutte le caratteristiche di The Last of Us Parte I – Remake

Oltre alla grafica straordinaria e ai dettagli realistici, il remake si distingue per l’immersione totale che solo le tecnologie di PlayStation 5 possono dare. Il feedback aptico del DualSense permette di percepire il peso di ogni arma e la sensazione di ogni colpo sparato, mentre i grilletti adattivi offrono una resistenza realistica che varia in base all’arma impugnata, rendendo i combattimenti più coinvolgenti e realistici.

L’audio 3D Tempest trasporta, poi, il giocatore direttamente nel cuore dell’azione, consentendogli di percepire ogni dettaglio sonoro, dagli scalpitii dei nemici alle esplosioni lontane, per un’esperienza sonora avvincente e immersiva.

Inoltre, i caricamenti rapidi grazie all’SSD di PS5 eliminano le attese e consentono ai giocatori di tuffarsi nell’azione senza interruzioni, mantenendo alto il livello di coinvolgimento durante l’intera esperienza di gioco.

Il remake include anche nuovi contenuti e modalità di gioco, come scene inedite che arricchiscono ulteriormente la storia di Joel ed Ellie, modalità di gioco alternative per mettere alla prova le abilità del giocatore e la modalità Foto per catturare immagini mozzafiato e rivivere i momenti più memorabili dell’avventura.

Prendi subito la tua copia di The Last of Us Parte I – Remake per PlayStation 5 a soli 50,99€ e vivi quest’avventura!