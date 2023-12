The Last of Us Parte II Remastered su Amazon: prenotalo subito al MIGLIOR PREZZO

Su Amazon è arrivato The Last of Us Parte II Remastered, nuova versione per PS5 dell’apprezzato capolavoro di Naughty Dog, che puoi subito prenotare al prezzo minimo garantito di 50,99 euro. Il gioco sarà disponibile a partire dal 19 gennaio 2024 e, così facendo, potrai riceverlo a casa tua già al D1.

The Last of Us Parte II Remastered: rivivi il capolavoro con alcune novità

Questo titolo, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, è stato completamente rimasterizzato per sfruttare al massimo le potenzialità della console di nuova generazione. Oltre a una grafica mozzafiato, The Last of Us Parte II Remastered offre una nuovissima modalità sopravvivenza roguelike, chiamata Senza ritorno, che promette di mettere alla prova anche i giocatori più esperti.

Le ambientazioni suggestive e coinvolgenti del gioco sono ora ancor più realistiche grazie alle numerose migliorie grafiche apportate in questa versione remasterizzata. Il supporto completo al controller wireless DualSense ti farà sentire ogni azione di Ellie e Abby come mai prima d’ora, offrendoti un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Scopri tre nuovi scenari nelle versioni preliminari e approfondisci la storia con la modalità libera per chitarra e Speedrun. Le funzioni di accessibilità sono state ulteriormente potenziate con descrizioni audio e vibrazioni nei dialoghi, rendendo il gioco accessibile a un pubblico più ampio.

Non perderti questo capitolo epico della narrativa videoludica, prenota The Last of Us Parte II Remastered su Amazon al prezzo incredibile di 50,99 euro. Sblocca i segreti, esplora gli scenari e vivi un’esperienza di gioco indimenticabile.

