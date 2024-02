The Last of Us Parte II Remastered per PS5 in offerta al MINIMO STORICO

Amazon propone subito un importante sconto sulla appena lanciata The Last of Us Parte II Remastered: la nuova versione del capolavoro Naughty Dog pensata per PlayStation 5 che, grazie all’offerta, può essere tua al minimo storico di 41 euro.

The Last of Us Parte II Remastered PS5: rivivi il capolavoro

Il gioco, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, è stato rimasterizzato per la console PS5 e offre una serie di miglioramenti e contenuti aggiuntivi che renderanno il tuo viaggio nell’apocalisse ancora più coinvolgente e avvincente.

Tra questi spicca l’inserimento della modalità sopravvivenza roguelike, Senza Ritorno, che metterà alla prova le tue abilità tattiche e la tua capacità di adattamento in un mondo ancora più ostile e imprevedibile.

Con numerose migliorie grafiche, le suggestive ambientazioni del gioco prendono vita in modo ancora più realistico e coinvolgente e, con il supporto al controller wireless DualSense ti immergerai completamente in ogni azione di Ellie e Abby.

E, a proposito di novità, avrai la possibilità di esplorare le versioni preliminari di tre nuovi livelli, sperimentare la nuova modalità libera per chitarra e vivere la modalità Speedrun. Approfitta dunque dello sconto Amazon e portati a casa questo fantastico titolo a soli 41 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.