The Last of Us Parte II Remastered a soli 33€: uno dei titoli migliori di sempre a un prezzo BOMBA!

Hai di recente visto la serie TV The Last of Us e non hai mai giocato il capolavoro Naughty Dog? Allora è arrivato il momento di rimediare. Grazie ad Amazon potrai fare tuo il secondo capitolo, in una veste del tutto rinnovata per PS5, al costo di soli 33,99€ anziché i classici 50,99€ di listino!

Tutte le caratteristiche di The Last of Us Parte II Remastered

Questa edizione rimasterizzata del celebre titolo di Naughty Dog si svolge in un’America post-apocalittica, devastata da un’epidemia fungina. La storia di “The Last of Us Parte II Remastered” è un tessuto intricato di emozioni e tensioni, dove temi come la vendetta, la sopravvivenza e la debolezza umana si intrecciano in un mondo crudele e senza pietà. La trama matura e provocatoria ha toccato profondamente il pubblico, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di molti.

L’esperienza di gioco è stata elevata a nuovi livelli di fluidità e reattività, con un frame rate ottimizzato a 60fps e l’integrazione del controller DualSense, che insieme rendono ogni combattimento e azione furtiva un’esperienza avvincente. Dovrai utilizzare l’ambiente e le tue abilità per affrontare nemici di tutti i tipi.

La grafica, poi, è semplicemente stupenda, con texture di alta qualità, ambientazioni dettagliate e un sistema di illuminazione che porta in vita il mondo post-apocalittico con un realismo sorprendente.

Grazie a PS5, è stati implementato anche la tecnologia audio 3D Tempest grazie alla quale ti sentirai dentro al titolo. Riuscirai a sentire il respiro teso dei tuoi nemici, il fischio dei proiettili che sfrecciano e il silenzio assordante di un mondo lasciato a se stesso.

Non farti scappare un’avventura come The Last of Us Parte II Remastered per PS5 a un prezzo piccolissimo: solo 33,99€!