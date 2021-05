The Last of Us 2 si aggiorna: con l'update per PlayStation 5 si può godere dei 60 fps su next-gen con prestazioni migliori e caricamenti ancora più veloci.ì

The Last of Us 2: cosa cambia con il nuovo update?

The Last of Us 2 riceve oggi il suo aggiornamento per PlayStation 5 e include tutto ciò che volevi. Dal sito ufficiale dell'azienda si legge chiaramente:

Dopo aver installato la v1.08 per The Last of Us Part 2, la tua PlayStation 5 ti consentirà di scegliere di posizionare l'obiettivo di prestazioni a 30 fps o 60 fps, cosa che delizierà molti giocatori che desideravano questo aggiornamento.

Naughty Dog afferma anche che si potrà godere anche di una risoluzione migliore e dei caricamenti più veloci, oltre agli agognati 60 fps.

Secondo Digital Foundry, la risoluzione rimarrà ancorata a 2560x1440p, ma ora le prestazioni predefinite saranno a 60fps su PS5 e dovrete accedere al menù delle impostazioni dello schermo per selezionare il framerate desiderato (30 o 60 fps).

Il portale Digital Foundry afferma anche che il gioco rimane stabile sui 60fps per la maggior parte del tempo e nei confronti diretti con la versione per PS4 Pro, ci sono momenti in cui ora mostra i muscoli ed evidenzia il doppio delle prestazioni rispetto alla console della generazione precedente.

Lo studio ha aggiunto che sta già lavorando con Sony per scoprire tutto ciò che si può ottenere dalla console e che sono molto entusiasti del futuro di Naughty Dog sulla nuova console PS5.

Nelle news correlate invece, sappiamo che la PS5 è ancora introvabile a causa della carenza di semiconduttori che sta attanagliando il mondo. Le scorte sono sempre molto limitate e sembra che per tutto quest'anno bisognerà avere tanta fortuna per acquistarne una. Voi siete riusciti ad entrare in possesso della next-gen del costruttore nipponico o avete optato per la rivale Xbox? Oppure ancora, avete scelto la Nintendo Switch? Fateci sapere.

Videogames