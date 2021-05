Finalmente ci siamo: la piccola console next-gen di casa Microsoft, Xbox Series S, è tornata disponibile all'acquisto su Amazon. Di fatto, è possibile comprarla sul noto store di e-commerce americano al prezzo consigliato di 299,99€. Non manca neppure la possibilità di godere della spedizione celere con Prime per gli iscritti al servizio e la possibilità di pagarla in comode rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis. I tempi di consegna poi, sono rapidissimi. Se acquistata oggi, la potrete ricevere entro un paio di giorni lavorativi, pronta per essere scartata nel weekend. Non di meno, anche la sorellona Xbox Series X è tornata disponibile al prezzo consigliato di 499,99€.

Xbox Series S: l'entry level della next-gen

Per chi non lo sapesse, questa è la nuova console del colosso di Redmond, nonché sorella minore dell'incredibile Series X, con cui condivide gran parte delle specifiche tecniche. Al di là delle differenze hardware, il prodotto è privo del supporto ottico per la lettura dei deischi Blu-Ray, al contrario dell'altra variante.

Non avendo il lettore, potrete scaricare i giochi dallo store digitale o godere dei meravigliosi titoi presenti all'interno dell'Xbox Game Pass. Fra abbonamenti, acquisti e noleggi… ce n'è davvero per tutti i gusti.

Xbox Series S è il prodotto next-gen più economico che vi sia sul mercato. Di fatto, la PS5 è decisamente più costosa con i suoi 399€ per la variante All Digital.

All'interno della scatola troverete il controller Xbox di nuova generazione (anch'esso bianco), il cavo HDMI 2.0 e – ovviamente – il cavo di alimentazione. Microsoft ha puntato molto sulla retro-compatibilità con tutti i titoli usciti in comemrcio per Xbox. Potrete giocare ai titoli next-gen o alle vecchie glorie senza alcun problema.

Xbox Series X invece è una vera e propria macchina da guerra: impossibile non amare le prestazioni (folli) di questa macchina. Attendiamo con ansia i primi titoli che sfruttano al 100% la potenza della console stessa. Halo Infinite, per esempio.

Se siete intenzionati all'acquisto, vi consigliamo di sbrigarvi prima che terminino le (poche) scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Microsoft

Videogames