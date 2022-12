TGA 2022: Elden Ring è il Gioco dell'Anno, ecco tutti i vincitiori

Era forse prevedibile visto il clamore che ha suscitato il gioco, ma Elden Ring è adesso ufficialmente il Gioco dell’Anno 2022. Il titolo di From Software è stato premiato nella cerimonia dei TGA 2022 (The Game Awards 2022) nel corso di questa notte anche nelle categorie come Miglior Game Direction, Miglior Gioco di Ruolo e Miglior Direzione Artistica.

Diversi riconoscimenti sono stati assegnati anche a God of War Ragnarok, in particolare come Miglior Performance, Miglior Audio Design, Miglior Colonna Sonora, Miglior Narrativa, Miglior Innovazione, Miglior lavoro svolto sull’accessibilità e il Miglior Action/Adventure. Di seguito, la lista ufficiale con tutti i premiati.

TGA 2022: l’elenco di tutti i vincitori e il GOTY

Al termine di una cerimonia che ha visto anche la presentazione di diversi titoli importanti, come Death Stranding 2, la giuria di premiazione ha stilato la seguente lista di riconoscimenti:

Gli altri candidati al titolo di Game of The Year erano God of War Ragnarok, A Plague Tale Requiem, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3.

