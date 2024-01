Testine per spazzolino elettrico Oral-B in super offerta su Amazon (-35%)

In questo articolo vi parliamo di ben 12 testine di ricambio per lo spazzolino elettrico Oral-B in super sconto su Amazon. Approfittate e acquistate a soli 29,99 euro con uno sconto del 35% una confezione. Affrettatevi perché un prezzo del genere è veramente pazzesco!

Testine di ricambio spazzolino elettrico Oral-B: caratteristiche principali

Dovete sostituire le testine del vostro funzionale e pratico spazzolino elettrico Oral-B? Amazon ha ciò che state cercando, una confezione di ben 12 testine di ricambio con setole angolate che si adattano a qualsiasi tipo di dente per una pulizia profonda. Grazie alla forma rotonda, la testina svolge una pulizia più accurata perché ogni testina circonda il dente e riesce a raggiungere i punti più difficile tra di essi. Queste testine rimuovono fino al 100% di placca in più e grazie alla combinazione di tipi diversi di setole avrete denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale.

Le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere con uno spazzolino normale. Inoltre, Oral-B Cross Action è dotato di setole angolate a 16° che si adattano perfettamente a ogni dente per una pulizia profonda. Le testine sono compatibili con tutti gli spazzolini elettrici ricaricabili come Oral-B, tranne iO e Pulsonic.

Le testine sono disponibili su Amazon. Le consegne sono rapide e gratuite con Amazon Prime.

