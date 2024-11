Terrifier 3: l'horror che sta sbancando i botteghini è arrivato in Italia

Dopo aver attirato su di sé l’attenzione dei fan dell’horror, Art il Clown non aspetta altro che inquietare il pubblico italiano con Terrifier 3, nuovo capitolo della trilogia diretta da Damien Leone, che ha già ottenuto un enorme successo nei cinema americani e durante le anteprime di Halloween.

Terrifier 3 al cinema: trama e cast

Le vicende narrate in Terrifier 3 si svolgono durante il periodo natalizio, trasformando la vigilia in un vero e proprio incubo per i malcapitati. Art il Clown, interpretato da David Howard Thornton, veste per l’occasione i panni di un Babbo Natale spietato, con un sacco pieno di regali? No, di vittime. Sienna Shaw (Lauren LaVera) e suo fratello Jonathan (Elliot Fullam), personaggi già noti ai fan della saga, devono ancora una volta affrontare il clown psicopatico e la sua sete si sangue.

L’atmosfera del Natale in Terrifier 3 è in forte contrasto con le numerose scene di violenza che caratterizzano il film. Il tema natalizio, generalmente sinonimo di gioia e condivisione, diventa quindi un contesto macabro ed agghiacciante, amplificando la tensione per gli spettatori.

Dal punto di vista commerciale, Terrifier 3 ha già segnato record impressionanti negli Stati Uniti, raggiungendo i 50,5 milioni di dollari solo sul mercato nazionale e ben 63 milioni a livello globale: un risultato sbalorditivo per un film indipendente e senza rating. Anche in Italia, l’acclamato film horror ha debuttato con successo, incassando 1,5 milioni di euro nelle anteprime di Halloween. Tuttavia, la Commissione per la tutela dei minori ha imposto una restrizione, vietando la visione ai minori di 14 anni.

Il cast del film vede il ritorno di volti noti come David Howard Thornton nei panni di Art il clown, Lauren LaVera e Samantha Scaffidi, che interpreta Victoria Heyes, l’unica superstite dei capitoli precedenti. Inoltre, questa pellicola rappresenta a tutti gli effetti l’esordio della saga di Terrifier nelle sale italiane, grazie alla distribuzione di Midnight Factory.