Chucky: la bambola assassina tornerà, in compagnia di Freddy Krueger?

Nonostante i piani per la quarta stagione della serie tv su Chucky siano stati accantonati, i fan del franchise possono guardare con ottimismo al futuro. Don Mancini, creatore della serie e del personaggio, oltre che delle prime ed pellicole al cinema, ha confermato che la storia di Child’s Play non si fermerà.

Sui social, Mancini ha recentemente dichiarato che i personaggi del franchise torneranno: una promessa che suggerisce l’arrivo di nuovi progetti, forse sotto forma di film. Questa eventualità sembra consolidare la visione dell’autore di espandere il cosiddetto “Chucky-verse” attraverso media diversi e inedite avventure.

Il futuro di Chucky dopo la cancellazione della serie tv

Già mesi fa, Mancini aveva rivelato di essere al lavoro su un nuovo film con protagonista Chucky, che avrebbe agito in parallelo con la serie televisiva. Emerge l’idea di possibili crossover che vadano a coinvolgere altri celebri personaggi horror, un tema che Mancini ha già accennato in diverse interviste. Per quanto riguarda Child’s Play, pur essendo un franchise a sé stante, è già accaduto che il suo iconico protagonista interagisse con altri universi del cinema horror. In passato, vari cortometraggi promozionali hanno mostrato Chucky in scene di film horror come “The Purge” e “Psycho”.

In particolare, Mancini si è detto interessato ad un crossover tra Chucky e Freddy Krueger, protagonisti di due tra le saghe più longeve ed amate del genere slasher. Il concept vedrebbe Chucky e Freddy incontrarsi nel mondo onirico di Elm Street, dando vita ad una sorta di competizione tra i due spietati killer: una sfida per stabilire chi sia in grado di terrorizzare più adolescenti in una sola notte.

L’entusiasmo di Mancini e l’attaccamento dei fan al personaggio fanno pensare che il franchise abbia ancora molto da raccontare. Nonostante l’incertezza sul piano pratico circa il futuro di Chucky, la promessa di nuove avventure lascia intendere che la bambola assassina tornerà presto.