Pic Solution è il termometro più affidabile: oggi ad un prezzo MINIMO

Il termometro è senza dubbio il miglior alleato contro l’influenza, un oggetto che non può mai mancare in casa. Puoi trovarne uno digitale dappertutto, e non c’è nemmeno bisogno di recarsi in farmacia: puoi trovarlo in qualunque supermercato, a poco prezzo. Ma se qualcuno ti dicesse che puoi averne uno affidabile, con marchio sicuro e certificato spendendo meno di 3 euro? Su Amazon puoi acquistare un Termometro Pic Solution Digitale a soli €2,76, un prezzo mai visto prima, scontato del 57% con Prime.

Il termometro Pic Solution è una vera garanzia

Questo Termometro Digitale Pic, modello Vedo Family, è facile ed intuitivo, per te e tutta la tua famiglia. Puoi misurare la temperatura corporea ascellare, orale o rettale con semplicità e in tempi brevissimi, dai 60 ai 180 secondi. Con un solo click sull’apposito pulsante, il termometro è pronto all’uso. Il display LCD ti permette di visualizzare i gradi precisi, è molto chiaro e facile da leggere. Inoltre ha un sistema di retroilluminazione che permette di leggere la temperatura anche al buio.

La memoria del termometro digitale conserva l’ultima misurazione effettuata, per consentirti di monitorare la tua temperatura o quella dei tuoi figli quando hanno la febbre, giorno dopo giorno. Quando il risultato è pronto, un segnale acustico ti avvisa in men che non si dica; un suono leggermente differente ti informa quando la temperatura supera i 37.8°C. Pic è un marchio estremamente attento all’igiene. La punta del termometro può essere facilmente pulita con alcool o disinfettante per evitare contaminazioni di vario tipo. Il design ergonomico fa sì che esso sia facile da maneggiare e molto comodo da tenere nella zona interessata, perfetto anche per i più piccoli che non stanno mai fermi.

Affidabile come pochi, questo Termometro Digitale Pic Solution è il migliore alleato contro l’influenza e su Amazon costa solo €2,76, con uno sconto mai visto prima del 57% solo con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.