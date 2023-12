Termoconvettore Imetec a Basso Consumo in offerta solo online

Il Termoconvettore Imetec Eco Rapid è la scelta ideale per chi vuole ottenere un caldo piacevole in pochissimo tempo. Dona il giusto tepore ad ogni stanza della tua casa grazie a questo dispositivo con tecnologia a basso consumo energetico. Oggi è in offerta speciale solo online sul sito di Unieuro. Acquistalo subito a soli 65,99 euro, invece di 99,99 euro. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Termoconvettore Imetec Eco Rapid: tutto il calore che vuoi

Perfetto per risolvere il problema di alcune stanze fredde in casa, il Termoconvettore Imetec Eco Rapid è ideale per ottenere tutto il calore che vuoi dove vuoi. Hai la possibilità di scegliere tra 4 temperature differenti in modo da regolare il calore in base alla tua necessità o alla temperatura di quella determinata stanza. Collocala senza problemi in qualsiasi posto grazie al cavo di alimentazione lungo 1,5 metri.

Acquistalo subito a soli 65,99 euro, invece di 99,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 22 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.