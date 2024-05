Tenda a vela da esterno: un AFFARE su Amazon a soli 29 euro per il tuo giardino

Preparati alle giornate estive con questa tenda a vela da posizionare nel tuo giardino per favorire un area ombreggiata per pranzi all’esterno, ma anche per conferire al tutto un aspetto più elegante anche la sera. Oggi su Amazon puoi acquistarla in offerta a soli 29,15 euro e puoi utilizzarla per diversi scopi.

Tenda a vela da esterno: le caratteristiche

Realizzata in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE) da 185 g/m², questa tela ombreggiante è resistente, traspirante e progettata per durare nel tempo. Il materiale permeabile consente all’acqua e all’aria di passare attraverso, garantendo una buona circolazione ed evitando la formazione di muffe. Inoltre, blocca efficacemente oltre il 95% dei raggi UV dannosi, offrendo una protezione affidabile per tutti.

Dotata di anelli a forma di D in acciaio inossidabile resistenti ancorati in ogni angolo e corde di fissaggio da 1,5 m, la tenda può essere facilmente e rapidamente montata. Il design concavo su tutti e quattro i lati aiuta a ridurre gli effetti del vento e aumentare la stabilità della struttura.

È importante installare la tenda con una certa pendenza e stenderla attentamente per evitare che si accumuli acqua al centro e si deformi. Perfetta per terrazzi, balconi, giardini, piscine, campeggi, terrazze, pergolati, cortili e altre aree esterne, con questa tenda puoi creare un’ombra ottimale e uno spazio privato.

Il set comprende la tenda stessa, le corde di fissaggio e un manuale di istruzioni. Acquistala adesso in offerta a 29,15 euro.