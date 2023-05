Temu: come è andato il nostro primo ordine (prime impressioni e unboxing)

Prezzi stracciati, un catalogo di prodotti immenso e, sulla carta, spedizioni veloci e gratuite in Italia. Su questi tre assunti si basa la comunicazione di Temu, vero e proprio colosso dell’ecommerce cinese (di proprietà di Pinduoduo, l’azienda di e-commerce con il maggior numero di clienti in Cina) che sta iniziando a far la voce grossa anche in Italia grazie ad una comunicazione aggressiva sui social e ad un “Grand Opening”, una apertura speciale per il nostro paese che consente di avere spedizioni gratuite su tutto e dei prezzi ulteriormente ribassati.

Non potevamo dunque esimerci dal provare ad effettuare un ordine per testare l’affidabilità, i tempi e la qualità dei prodotti ordinati. Abbiamo effettuato un ordine di 7 articoli spendendo 28,37€: gli articoli ordinati sono stati i seguenti:

Abbiamo effettuato l’ordine il 7 maggio 2023 e come date di consegna abbiamo ricevuto una finestra tra il 15 e il 20 maggio 2023. Il tracciamento ci ha informato, quasi a cadenza quotidiana, sullo stato dell’ordine che è stato consegnato oggi, 17 maggio, in mattinata, dunque rispettando pienamente i tempi di consegna. Il pacco che abbiamo ricevuto era ben imballato e senza danneggiamenti, tuttavia non aveva alcun tipo di imbottitura a protezione dei prodotti spediti.

I prodotti ricevuti sono stati totalmente conformi a quanto acquistato e considerando il prezzo a cui li abbiamo presi sono incredibili. Le cuffie Lenovo danno un’idea di solidità e sono ben rifinite e confortevoli da indossare, il cavo per la Nintendo Switch funziona davvero bene e consente il collegamento della console a qualsiasi televisore, senza necessità della docking station Nintendo. Ottimi anche i cubi di Rubik, soprattutto il Moyu Rubik’s Cube Classroom RS3M che solitamente ha un prezzo che si aggira intorno ai 18/20€ su altri store.

Di seguito un unboxing del pacco ricevuto e delle prime impressioni a caldo sui prodotti: