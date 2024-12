Telo copriauto invernale: sconto LAMPO su Amazon da non perdere (-20%)

Non hai un garage, ma hai bisogno di proteggere la tua auto durante le notti invernali, specie se non intendi usarla per un po’? Allora approfitta dello sconto lampo attivo su Amazon su questo telo copriauto invernale, felpato e capace di resistere veramente a tutto che puoi acquistare a soli 43,19 euro invece di 53,99.

Telo copriauto invernale: protezione totale

Questo telo copriauto invernale resiste all’acqua e al gelo grazie al materiale in PEVA e cotone di alta qualità: la tua vettura sarà protetta contro neve, pioggia, sporco, resina e persino escrementi di uccelli. Il rivestimento interno felpato fa sì che non ci siano graffi alla carrozzeria, proteggendola da danni indesiderati.

Il design include alcune accorgimenti come la zip laterale sul lato guida per accedere rapidamente all’auto senza rimuovere completamente il telo. I nastri elastici anteriori e i nastri in nylon per le gomme garantiscono invece che il telo resti ben saldo anche in caso di forte vento.

Pesa circa 2,6 kg, il che lo rende più robusto rispetto i convenzionali teli copriauto: ideale per uso esterno e interno e viene fornito con una pratica custodia per semplificare lo stoccaggio.

Le dimensioni di 435x180x160 cm consentono di adattarlo perfettamente alla gran parte delle berline 2 volumi dandoti una protezione completa senza compromessi. Approfitta dello sconto lampo Amazon e acquistalo a soli 43,19 euro.