Telepass: cambiano i prezzi, ma restano le promo a canone zero e cashback

Con l’arrivo di luglio, sono scattate anche le nuove tariffe Telepass: tecnicamente una rimodulazione dei pacchetti, quattro in totale, ma all’effettivo anche un aumento dei prezzi. Fortunatamente restano attive, fino al 15 luglio, le promozioni che permettono di ottenere canone azzerato per un anno e una percentuale di cashback sui pedaggi.

Telepass a canone zero e cashback: le promo

La riorganizzazione dei pacchetti Telepass prevede, oltre all’aumento delle tariffe, anche un accorpamento di alcuni servizi che prima erano offerti separatamente. Sono quattro i pacchetti: uno a consumo, gli altri tre ad abbonamento, di cui uno ancora non disponibile.

Il primo è Telepass Pay per Use che, come suggerisce il nome, è l’unico a consumo. L’attivazione costa 10 euro, più 1 euro per giorno di utilizzo del telepedaggio e 1 euro per giorno di utilizzo dei servizi, che sono cinque: Area C Milano, traghetto per lo stretto di Messina, parcheggi convenzionati, strisce blu, vignette elettroniche autostrade.

Poi c’è il pacchetto Telepass Base a 3,90 euro al mese, con attivazione inclusa. Offre telepedaggio e i cinque servizi aggiuntivi già citati. Fino al 15 luglio, chi sottoscrive l’abbonamento riceverà un anno di canone azzerato, mentre inserendo in app il codice BASE2406 (entro il 30 luglio) riceverà il 20% di cashback sui pedaggi, per un massimo di 25 euro, fino al 30 settembre.

Telepass Plus è il pacchetto pensato per chi viaggia spesso: 4,90 euro al mese (ma fino al 15 luglio Telepass offre canone zero per un anno) e oltre 25 servizi aggiuntivi. Tra questi segnaliamo, oltre ai cinque già citati, anche: possibilità di aggiungere una seconda targa, biglietti aerei, ferroviari e bus a lunga percorrenza a prezzo scontato, pagare la ricarica di auto elettriche e skipass. È attiva anche una promozione: inserendo in app il codice PLUS2406 entro il 30 luglio, ricevi 20% di cashback sui pedaggi fino al 30 settembre.

Il quarto e ultimo pacchetto non è ancora disponibile in Italia e arriverà, presumibilmente, entro la fine dell’anno: si tratta di Telepass Young, includerà dieci servizi ma non il telepedaggio. Altre informazioni, per ora, non sono disponibili. Tornando sul discorso promozioni, invece, è possibile richiedere il Telepass Europeo, pensato per chi viaggia fuori dai confini nazionali, senza costi di attivazione optando per l’offerta Base o Plus.