Pensi già all'estate? Risparmio garantito con i pacchetti volo + hotel di Lastminute.com

L’estate 2025 non è poi così lontana e lastminute.com ha pensato a tutto per farti vivere un’esperienza indimenticabile. Con le esclusive offerte Lastminute e i convenienti pacchetti Volo + Hotel, puoi concederti una vacanza da sogno a prezzi vantaggiosi. Che tu sia in cerca di un viaggio romantico o di un’avventura in famiglia, troverai la vacanza giusta. Scopri tutte le mete e scegli quella che fa al caso tuo!

Qual è il tuo tipo di vacanza?

Le migliori destinazioni per due ti aspettano con pacchetti Volo + Hotel e colazione inclusa. Puoi partire per Maiorca da 767 euro a persona, per Ibiza da 411 euro a persona o per Corfù da 654 euro a persona. Dalle spiagge dorate ai paesaggi urbani più affascinanti, regalati un’estate all’insegna del relax e della scoperta con la tua dolce metà.

Se vuoi vivere un’avventura con i tuoi cari o con i tuoi bambini, non perdere le offerte per viaggi in famiglia di Lastminute. Barcellona ti aspetta da 205 euro a persona, Sharm El Sheikh da 521 euro e Fuerteventura da 381 euro. Con voli e colazione inclusi, il divertimento è garantito.

Il “fai da te” è comodo, ma se hai dubbi o preferisci un supporto dedicato, il team di esperti Lastminute è sempre pronto ad aiutarti. Grazie alle partnership con oltre 400 compagnie aeree e più di un milione di strutture ricettive, la piattaforma è davvero in grado di offrirti tariffe esclusive e soluzioni su misura.

Potrai, inoltre, scegliere di usufruire dell’opzione “Prenota subito, paga dopo”, che ti consente di bloccare la tua vacanza con un acconto e saldare il resto poco prima della partenza, senza interessi o costi aggiuntivi. Trova il tuo viaggio e scegli la tua meta senza preoccuparti di pagare tutto in anticipo: la tua vacanza ideale, che sia in coppia o in famiglia, ti sta aspettando su lastminute.com.