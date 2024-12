Telegram Premium Gratis: non cadere nella nuova truffa phishing

Una nuova truffa phishing si sta diffondendo a livello globale convincendo molti utenti di aver vinto un abbonamento a Telegram Premium gratis. Se anche tu hai ricevuto un messaggio simile fai attenzione. Potrebbe sembrare un’offerta allettante, ma si tratta di una trappola attraverso la quale i cybercriminali rubano le tue credenziali di accesso all’account dell’app di messaggistica.

Questa nuova truffa sta circolando proprio su Telegram e, se ancora non hai ricevuto il messaggio maledetto, sappi che potresti essere il prossimo nel mirino dei truffatori. Prendendo di mira gli ignari utenti con la promessa di un regalo, questi criminali nascondono un pericoloso inganno. Sai come funziona questa nuova truffa?

Immagina di ricevere un messaggio da un contatto che dice: “Ehi, ti ho inviato un regalo“. Scopri che si tratta di Telegram Premium Gratis e quindi fai tap sul link contenuto nel messaggio ignaro che si tratta di una pagina phishing. Identica alla pagina di login di Telegram, inserendo le tue credenziali di accesso fornisci i tuoi dati ai cybercriminali.

Telegram Premium Gratis: perché la nuova truffa phishing è pericolosa

La nuova truffa phishing legata all’abbonamento Telegram Premium gratis è decisamente pericolosa. Inserendo i tuoi dati per ottenere il premio permetterai ai truffatori di accedere al tuo account. Questo permette loro di:

inviare spam ai tuoi contatti in rubrica;

ai tuoi contatti in rubrica; accedere alle tue conversazioni private ;

; rubare informazioni sensibili.

Il bello (si fa per dire) è che questi truffatori ti faranno credere che tutto sia andato a buon fine. Infatti, nella pagina phishing ti viene mostrato un timer di 24 ore per l’attivazione del tuo abbonamento a Telegram Premium Gratis. In realtà stanno solo guadagnando tempo per fare danni. Ma come puoi proteggerti da questo pericolo?