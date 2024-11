"Il tuo dispositivo è sotto attacco", ma è una truffa phishing

In questi giorni è stata segnalata una pericolosa truffa phishing che sta già mietendo molte vittime. Si tratta di una mail o di un avviso che allerta l’utente così: “Il tuo dispositivo è sotto attacco“. In pratica, sembrerebbe un alert inviato dal tuo device per avvisarti che è in corso un’infezione malware.

Si tratta di una truffa molto singolare che si presenta come la soluzione a un problema, ma che in realtà è lei il problema. In questo caso i cybercriminali se la sono studiata bene. Generare paura nell’utente per spingerlo a proteggere dati sensibili e contenuti multimediali da un fantomatico e presunto attacco.

In realtà il dispositivo non è sotto attacco. Si tratta di una massiccia campagna volta a diffondere la truffa phishing che ha molteplici obiettivi, a seconda di chi è stato a inviarla. Scopriamoli insieme e vediamo anche come proteggersi in modo efficace da questo e da molti altri attacchi simili.

Nuova truffa phishing: quali sono gli obiettivi

Gli obiettivi della nuova truffa phishing tramite email o avviso, che allerterebbe l’utente di un presunto attacco al dispositivo, sono molteplici:

spingere la vittima a installare un antivirus da un sito fake che in realtà è un’app infetta con l’obiettivo di lavorare in background per rubare dati, credenziali e password;

da un che in realtà è un’app infetta con l’obiettivo di lavorare in background per rubare dati, credenziali e password; portare la vittima a cliccare su un link fraudolento che rimanda a una pagina phishing dove i dati inseriti finiscono nelle mani dei cybercriminali.

Come difendersi da questi attacchi

La nuova truffa phishing del dispositivo in pericolo è davvero singolare. Muovendo sentimenti di paura e agitazione nella vittima, i cybercriminali si creano un terreno fertile per concludere il loro attacco e così ottenere quello che vogliono. Vediamo alcuni consigli in grado di aiutarti nel caso dovessi trovarti davanti a una simile minaccia: