Telegram 8.4.1: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Solo ieri vi avevamo parlato delle possibili funzionalità che avrebbero riguardato il prossimo aggiornamento di Telegram. L'update è ora ufficiale e porta con sé alcune feature da noi anticipate.

Telegram 8.4.1 è finalmente disponibile per tutti

Di seguito, riportiamo le principali novità elencate dal changelog:

Tocca due volte un messaggio per inviare una reazione rapida :polliceinsu:.

Tocca un messaggio per altre reazioni.

Aggiungi la formattazione “Spoiler” per nascondere i contenuti di un messaggio.

Attiva le traduzioni in Impostazioni > Lingue, poi tocca un messaggio per tradurlo.

Genera codici QR personalizzati per qualsiasi link pubblico di t.me – funziona per profili, gruppi, bot e canali.

Viene quindi implementata la già discussa funzione “Spoiler”, che parecchia curiosità aveva destato nei confronti degli utenti. A tale proposito, vi rimandiamo ad una guida pubblicata da noi giorni fa e che potrete facilmente raggiungere cliccando su questo link.

Non mancano neppure le Reaction ai messaggi, potendo inviare il pollice alto con un semplice doppio clic ed avendo inoltre la possibilità di accedere ad ulteriori “Reazioni” toccando il messaggio: maggiori informazioni disponibili in questo articolo. Le traduzioni su Telegram rappresentano una piacevole sorpresa e, in particolari contesti, potrebbero tornare decisamente utili.