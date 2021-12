Telegram: a breve sarà possibile censurare i messaggi

Telegram potrebbe presto introdurre una nuova funzionalità per mezzo della quale nascondere il contenuto di determinati messaggi inviati in chat, soprattutto all'interno dei gruppi.

Come funziona “l'anti spoiler” di Telegram?

Quante volte, ad esempio, è capitato che un vostro amico inviasse un messaggio commentando il finale di un film che avreste dovuto vedere (rovinandovi la sorpresa)? Grazie al filtro anti spoiler, attualmente in fase di test su Telegram, questo rischio dovrebbe essere scongiurato (salvo buone intenzioni dei vostri amici o “presunti tali”). La GIF condivisa di seguito fornisce un'idea più chiara in merito a come il tutto avverrebbe:

Dopo aver selezionato il testo da inviare, tra le opzioni disponibili comparirebbe anche la voce “Spoiler”: cliccando su quest'ultima, il messaggio verrebbe condiviso in forma censurata, grazie ad una nuvoletta di pixel che andrebbe a nasconderne il contenuto. Sarà quindi iniziativa di ogni partecipante della chat decidere se visualizzarlo o meno, cliccando semplicemente su di esso.

Non abbiamo ancora informazioni precise circa le tempistiche secondo cui tale funzionalità possa raggiungere anche la versione stabile della celebre applicazione di messaggistica istantanea. Se l'esperimento dovesse avere successo, la medesima opzione potrebbe essere considerata anche per altre tipologie di contenuti su Telegram, come ad esempio video e foto.