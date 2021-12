Telegram: quali novità ci attendono con la versione 8.4?

Telegram 8.4 pare sia ormai in dirittura d'arrivo. La celebre applicazione di messaggistica istantanea, con il prossimo aggiornamento, dovrebbe introdurre alcune funzioni che certamente troverebbero approvazione dagli utenti.

Cosa dobbiamo aspettarci da Telegram 8.4?

Innanzitutto, per gli amanti dei film e delle serie tv ci sarà una vera e propria opzione “salvavita”: stiamo parlando della funzione spoiler che, come già anticipato in un nostro precedente articolo, consentirà di censurare specifici messaggi che potranno eventualmente essere letti solo cliccando volontariamente su di essi. Nessuno gran finale sarà più rovinato, a meno che abbiate amici o parenti molto ma molto cattivi.

C'è molta attesa anche per l'ormai prossima introduzione delle Reaction ai messaggi: inizialmente si prevede la presenza di 11 emoticon, tra cui il pollice basso ed il cuore, tramite cui esprimere il proprio stato d'animo in riferimento a quanto scritto nella conversazione. Non mancheranno poi una serie di bug fix ed ottimizzazioni che, come in ogni aggiornamento, contribuiranno a rendere più stabile e sicura la piattaforma nel suo complesso.

Infine ricordiamo che, secondo quanto trapelato online, Telegram 8.4 dovrebbe essere disponibile per tutti già durante i primi giorni di gennaio 2022.