Telefono scarico addio con questo caricatore portatile magnetico in MEGA OFFERTA

Il doppio sconto attivo su Amazon per questo caricatore portatile magnetico da 5000mAh ti libererà dall’ansia di avere il telefono scarico. Si collega direttamente alla parte esterna dello smartphone compatibile con ricarica wireless e, tramite induzione, fornirà una carica aggiuntiva in maniera facile e veloce. Il prezzo in sconto è di 21,29 euro, attivando il coupon che trovi in pagina, invece di 55,99.

Caricatore portatile magnetico in offerta: come funziona

Dotata di un magnete sul retro, questa batteria di backup si attacca saldamente ai tuoi dispositivi, garantendo una connessione sicura e stabile. Il colpo di scena? Puoi anche caricare due dispositivi contemporaneamente: no tramite la ricarica induttiva magnetica e l’altro tramite un cavo. Inoltre, può essere utilizzata come caricatore induttivo per altri telefoni cellulari o per ricaricare facilmente lo smartphone con il cavo USB-C incluso.

Il suo design sottile ed ergonomico gli permette di adattarsi facilmente alle tue tasche e, con il supporto pieghevole integrato, puoi anche utilizzarlo come supporto per guardare video mentre mangi o svolgi altre attività.

Facile da usare e da ricaricare, questo caricatore portatile magnetico è un vero affare. Spunta il coupon sconto e pagalo soltanto 21,29 euro invece di 55,99.