Telecomando UNIVERSALE per televisori Samsung: essenziale ma TOP

Sarà anche essenziale nelle sue funzioni ma questo telecomando universale per Samsung non si fa mancare niente. Semplice e compatto senza però farti disperare: non solo entra immediatamente in funzione ma ha anche i tasti di accesso rapido allo streaming.

Su Amazon lo trovi a prezzo riduttivo ossia 8,99€ con piccolo sconto a seguito. È un acquisto che fai a cuor leggero visto che altrimenti passi la serata a sbattere a destra e sinistra quello che già hai. Aggiungilo ora al tuo carrello.

Le spedizioni non hanno costi aggiuntivi se sul tuo account hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Telecomando Universale per televisori Samsung: quello che c’è da sapere

Come design ricorda molto i telecomandi per le soundbar del marchio. Tuttavia, se non ne hai mai avuta una, ti dico che questo telecomando in mano è perfetto e ti fa avere quello di cui hai bisogno a portata di dito.

Infatti hai a disposizione i tasti per il volume, i canali, per accedere alle funzioni interattive dei canali attraverso i classici pulsanti colorati. Non solo questi ma altresì il tasto indietro, il tasto home per aprire la schermata delle app e il tasto pausa/play.

Manca qualcosa all’appello? No perchè hai a disposizione l’accesso rapido a Prime Video, Netflix e Web.

Come ti dicevo, non ha bisogno di essere programmato. Lo tiri fuori dalla confezione, ci infili dentro un paio di batterie e il tuo televisore lo rileva in automatico. Assicurati che sia Samsung e vai alla grande.

Non perdere l’occasione di dire addio al tuo telecomando vecchiotto. Acquista subito questo telecomando universale per Samsung a soli 8,99€ con lo sconto su Amazon.

