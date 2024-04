Telecomando UNIVERSALE che salva i televisori Samsung: 6€ su Amazon

Telecomando che fa le bizze? Se hai un televisore Samsung è il tuo giorno fortunato perché con una spesa minima e senza programmazione porti a casa questo modello universale che ha anche le funzioni smart. Comodo, pratico e istantaneo da mettere all’opera per goderti televisione e streaming senza impazzire.

Con il coupon che spunti con un click, su Amazon, hai la magia: appena 5,99€ per completare l’acquisto. Cosa aspetti? Funziona con tutti i modelli in commercio.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecomando universale per televisori Samsung, senza programmazione

Lo scarti, carichi dentro un paio di pile e il tuo telecomando nuovo è pronto a funzionare all’istante. Dedicato ai tutti i televisori di marca Samsung ha una portata e una affidabilità certa. Pensa che non ha bisogno né di programmazione né di configurazione quindi non devi impazzire. Nel giro di un paio di secondi è pronto a rispondere a tutti i tuoi comandi.

La compatibilità è elevata, funziona con tutti i modelli ma per essere sicuro puoi verificare il tuo con la lista presente sulla pagina del venditore. Detto questo, il telecomando non pecca di niente.

Oltre ai classici pulsanti per volume e cambiare canale, hai il tastierino completo e i tasti dedicati alle funzioni smart come l’apertura del menù delle app. Se noti è l’esatta replica di quello che ti veniva fornito in confezione e che ora non vuole funzionare più tanto bene.

Non mancano i quattro tasti colorati così da poter sfruttare a pieno anche le funzioni con i canali interattivi del digitale terrestre.

Collegati su Amazon dove con un click sul coupon porti a casa il tuo semplice ma funzionale telecomando universale per televisori Samsung. Prezzo di soli 5,99€.

