Telecamera WiFi wireless con pannello solare: visione perfetta e batteria infinita

Se vuoi tenere sotto controllo ciò che succede a casa tua anche se sei via, devi assolutamente avere una videocamera di sicurezza e questa che ti sto segnalando la puoi ottenere a un prezzaccio. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa Telecamera WiFi wireless con pannello solare a soli 69,99 euro, invece che 89,99 euro. Per ottenere questo sconto applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo risparmi ben 20 euro su un prezzo già non altissimo in partenza. Ti porti a casa una videocamera di sicurezza semplicissima da installare e con una batteria praticamente inesauribile. Fai presto perché l’offerta non durerà ancora molto.

Telecamera WiFi wireless e pannello solare a prezzo Hot

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il rapporto qualità prezzo di questa Telecamera WiFi wireless con pannello solare è super vantaggioso. Grazie a una risoluzione 2K UHD potrai vedere perfettamente a colori e anche di notte le immagini sono perfettamente nitide. Ha il rilevamento PIR e si sposta in base al movimento che viene rilevato, segnalandoti l’intrusione.

Non dovrai collegare nessun cavo perché è completamente wireless. La colleghi alla rete WiFi di casa e il gioco è fatto. Ha poi una super batteria da 5000 mAh che con il pannello solare integrato dura 365 giorni all’anno senza mai ricaricarla. Inoltre è resistente alle intemperie con certificazione IP66 e quindi la puoi mettere tranquillamente all’esterno senza problemi. E gode di un audio bidirezionale per parlare con chi è nelle vicinanze come se fosse un citofono.

Non tardare perché questo sconto con coupon si esauriscono sempre in pochissimo tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Telecamera WiFi wireless con pannello solare a soli 69,99 euro, invece che 89,99 euro. Ricordati che per averla a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.