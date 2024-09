Telecamera WiFi Tapo C520WS: impermeabile e compatibile con Alexa

Se vuoi avere una casa sicura devi sicuramente acquistare una videocamera di sorveglianza che ti permetta di vedere ciò che succede in ogni momento, anche mentre sei lontano dalla tua abitazione. Questo è esattamente ciò che potrai fare con la telecamera WiFi Tapo C520WS che puoi mettere nel tuo carrello di Amazon a soli 59,99 euro, invece che 89,99 euro.

Grazie a uno sconto del 33% sul prezzo originale avrai un risparmio di ben 30 euro sul totale. Tieni conto però che si tratta di un’offerta a tempo e dunque non potrà durare a lungo. Con questa fantastica videocamera di sorveglianza potrai stare tranquillo anche quando vai in vacanza. Puoi controllare ciò che succede in casa tua in qualsiasi momento e ha una visione perfetta anche di notte.

Telecamera WiFi Tapo C520WS: il meglio a poco

Sicuramente il rapporto qualità prezzo della telecamera WiFi Tapo C520WS è molto vantaggioso, difficilmente si può trovare di meglio. Come ti dicevo è dotata di una visione ottimale sia di giorno che di notte. Gode di una qualità video 2K QHD e ha una copertura visiva di 360° in orizzontale e 130° in verticale.

Possiede un sensore di movimento che, grazie all’intelligenza artificiale, rileva solo il comportamento umano diminuendo i falsi allarmi. È resistente alle intemperie con certificazione di grado IP66 e quindi la potrai tranquillamente mettere all’esterno. Puoi vedere ciò che succede in casa tua dal tuo smartphone anche mentre sei lontano, grazie all’app dedicata. E puoi registrare i video sia utilizzando il cloud che grazie a una scheda microSD.

Insomma una vera forza che oggi potrai fare tua a un prezzo molto più basso. Quindi non perdere tempo, fiondati ora su Amazon e acquista la tua telecamera WiFi Tapo C520WS a soli 59,99 euro, invece che 89,99 euro. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.