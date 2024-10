Telecamera WiFi per una sicurezza senza prezzo: 4in1 senza fili (36€)

Lo spazio esterno della tua casa può essere tenuto sotto controllo con un solo acquisto. Non c’è bisogno di chiamare alcun specialista perché installi questa telecamera WiFi da solo godendo di una qualità eccezionale e di funzioni avanzate. Dotata di pannello solare, non pesa in bolletta ma anzi: senza fili è ancora più comoda. Puoi acquistarla subito a 36,09€ su Amazon con sconto del 40%, non perdere l’occasione perché la tua sicurezza non ha prezzo.

Telecamera WiFi da esterno, perché scegliere questo modello?

Comoda, pratica e facile da installare. La telecamera WiFi da esterno di FOAOOD è stata progettata appositamente per cui non si rovina con sole, pioggia, vento e intemperie varie. Rimane sempre operativa anche se non ha fili visto che la batteria integrata ha un mese di autonomia quando scollegata dal pannello solare (montando quest’ultimo, funziona 365 giorni l’anno).

Facile da montare, non ti resta che scegliere la posizione più ideale per tenere sotto controllo ciò che accade. Scarica l’applicazione sullo smartphone per un occhio vigile sempre a disposizione. La risoluzione è Full HD per non dover strizzare gli occhi ma al suo interno trovi anche altre 4 funzioni avanzate: visione notturna a colori, rilevamento di movimento intelligente, audio a 2 vie per comunicazioni, allarme di sicurezza.

Come vedi, una volta che la installi fuori dalla tua casa, non rischi di trovare brutte sorprese o di non sapere cosa sta accadendo anche quando sei a lavoro, in vacanza o semplicemente lontano.

A soli 36,01€ su Amazon, la telecamera WiFi da esterno di FOAOOD è un acquisto da fare a cuor leggero. Collegati in pagina per non farti scappare questo sconto del 40% e approfittane subito aggiungendola la tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.