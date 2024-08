Telecamera Wi-Fi per esterno in offerta: risoluzione 2K e 210 giorni di autonomia

Monitorare quello che succede a casa tua non è mai stato così semplice e conveniente. Con questa offerta di Amazon, puoi portati a casa un’ottima telecamera di sicurezza per esterni, con alimentazione a pannelli solari, ad un prezzo decisamente interessante.

La telecamera WiFi da esterno EZVIZ CB8 Kit è attualmente in offerta su Amazon a 149€, grazie a un coupon sconto da 20€. Tantissime funzionalità avanzate e una qualità complessiva impressionante. Per riscattare il prezzo promozionale, non dovrai fare altro che spuntare l’apposita casella che si trova nella pagina del prodotto.

La telecamera offre una risoluzione di 2K, che assicura immagini chiare e dettagliate sia di giorno che di notte. La visione notturna a colori è possibile grazie ai faretti integrati, che permettono di catturare immagini vivaci anche in condizioni di scarsa illuminazione.

E’ dotata di una batteria ricaricabile da 10.400 mAh, che può durare fino a 210 giorni con una singola carica. Per una maggiore comodità, la telecamera può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ, permettendole di essere alimentata direttamente e garantendo prestazioni continue senza interruzioni.

La tecnologia di rilevamento intelligente delle persone consente alla telecamera di distinguere tra esseri umani e altri movimenti, come quelli degli animali, riducendo i falsi allarmi. È possibile programmare intervalli di tempo specifici per il rilevamento, assicurandosi di ricevere avvisi solo quando necessario.

La funzione Pan&Tilt della telecamera offre una copertura visiva a 360°, con una rotazione orizzontale a 340° e verticale a 65°, controllabile direttamente dall’app EZVIZ. Inoltre, la funzione di tracciamento automatico segue automaticamente i movimenti umani, mantenendo sempre il soggetto al centro dell’inquadratura.

Per una maggiore sicurezza, la telecamera è dotata di un allarme integrato con sirena e luce stroboscopica, che si attivano automaticamente quando viene rilevato un movimento sospetto. Davvero un prodotto eccellente sotto ogni fronte: non perdere questa offerta, acquistala subito ad un prezzo competitivo!