Telecamera MINI: perfetta per controllare anche di nascosto CHI VUOI

Devi stare fuori casa molto tempo? Vuoi avare un alleato in caso d’incidenti in auto? Tieni sotto controllo e al sicuro la tua casa e la tua macchina grazie a questa praticissima Mini Telecamera Spia di AOBOCAM.

La trovi su Amazon a un prezzo mai visto, acquistala con lo sconto del 30% per pagarla solamente 34,99€. Non fartela scappare e completa subito l’ordine spuntando il coupon in pagina!

Ricordati con un abbonamento Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Una mini telecamera per una maxi sicurezza con AOBOCAM

Se hai paura di lasciare casa vuota durante le tue gite fuori o vuoi essere sicuro che la nuova baby sitter sia una brava persona, allora la Mini Telecamera Spia di AOBOCAM sarà perfetta per te. La forma cubica da 1,5 pollici per lato, solo 3,81 centimetri, la rende veramente piccola e perfetta per ogni angolo della casa. Attaccala al muro grazie al suo piedi di appoggio o nascondila dietro ai libri senza preoccuparti che venga vista.

Tenendola collegata a una presa di corrente avrai una sorveglianza 24/7. Se invece vuoi usarla sulla tua macchina la sua batteria da 1500mAh avrà un’autonomia di 6 ore circa e potrai salvare i video di sicurezza su una scheda SD che potrai inserire nella videocamera. Naturalmente è dotata anche di allarme di rilevamento in caso di movimento per garantirti una perfetta sicurezza senza una registrazione continua

Collegandola al WiFi di casa sarai in grado di controllare in ogni momento cosa accade tramite l’app “HDSPCAM”, che ti permetterà di salvare i video di sicurezza direttamente sul tuo smartphone se non vuoi usare un scheda SD sulla telecamera. L’obbiettivo da 8 megapixel e la visione notturna di permetteranno di avere una qualità di immagine 4K HD con anche una vista a grandangolo di ben 150°.

Acquista subito la tua Mini Telecamera Spia di AOBOCAM su Amazon spuntando il coupon in pagina, mi raccomando non ti dimenticare per poter ottenere il prezzo finale di soli 34,99€.

Con Amazon Prime avrai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

