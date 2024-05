Friggitrice ad aria Electrolux da 3 Litri e 8 programmi a SOLI 79€

È da un po’ di tempo che stai cercando una friggitrice ad aria che sia di qualità ma senza dover sborsare un capitale? Allora ho trovato l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Friggitrice ad aria Electrolux a soli 79,99 euro, invece che 114,79 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 30% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare la bellezza di 35 euro sul totale. Una vera bomba. Con questo elettrodomestico potrai fare tantissime preparazione in modo semplice e veloce. Butti tutto quello che vuoi cucinare nell’ampio cestello e servi in tavola quando è pronto.

Friggitrice ad aria Electrolux a prezzo mini

Indubbiamente il prezzo oggi è molto basso, e infatti non durerà a lungo. Ma non è solo il costo a essere interessante. Grazie ai suoi 1.300 W è in grado di scaldarsi in un attimo e l’aria circola in modo da garantire una cottura uniforme.

Puoi selezionare uno degli 8 programmi già impostati per le preparazioni più comuni o scegliere manualmente la temperatura, da 80° C fino a 200° C, e il timer fino a 60 minuti. La sua capacità da 3 litri è sufficiente per diverse persone. Ha un design minimal ed elegante con un pratico pannello touch e le parti staccabili le puoi mettere in lavastoviglie.

Fai presto perché un’occasione del genere sparirà in un attimo. Per cui vai subito su Amazon e acquista la tua Friggitrice ad aria Electrolux a soli 79,99 euro, invece che 114,79 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.