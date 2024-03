Telecamera ESTERNO a 360° con WiFi e senza fili: batteria da 210 giorni

Metti anche l’esterno di casa al sicuro grazie alla telecamera WiFi di Ezviz che si installa in due secondi e non lascia neanche uno spiraglio incustodito. Questo sistema è ottimo e dotato delle tecnologie più avanzate per non farti mancare niente.

Lo sconto del 28% che si sta registrando in queste ore è la tua occasione. Se sei interessato non te lo perdere ma anzi, collegati su Amazon dove le ultime ore delle Offerte di Primavera te la fanno acquistare ad appena 128€.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera WiFi da esterno con sistema a 360°

La comodità eccezionale di questa telecamera WiFi è che la puoi mettere ovunque tu voglia senza preoccuparti dei fili e dei punti ciechi. Infatti, grazie alla sua rotazione a 360° ti consente di tenere sotto controllo tutto lo spazio esterno per una sicurezza che raggiunge i livelli supremi.

Come hai letto, è un sistemo senza fili. Ha una batteria integrata con cui hai 210 giorni di utilizzo assicurati, una volta che si scarica la ricarichi e non ci pensi più per altrettanti mesi.

Per gestirla hai a disposizione l’applicazione sullo smartphone con cui hai anche una visione sempre a portata di tasca, indifferentemente da dove ti trovi. Approfitta dell’obiettivo 2K, della visione notturna, dell’audio a 2 vie e del rilevatore di movimento.

Quando qualcuno si avvicina senza permesso, ricevi la notifica istantanea sul tuo smartphone e nel caso viene attivato sia l’allarme sonoro che luminoso.

Cos’altro potresti volere? Acquista subito la tua telecamera WiFi da esterno con visione a 360° con lo sconto del 28% su Amazon, tua a 128€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.