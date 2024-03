Telecamera di sicurezza per esterni in offerta: risparmi il 25%

Questa avanzata telecamera di sicurezza per gli esterni offre una combinazione di tecnologia avanzata e facilità d’uso, oggi è in offerta a un prezzo di 199,49€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo più basso recente di 265,99€.

Questo dispositivo offre una visione notturna nitida e una luce integrata da 12W per una sicurezza ottimale, sia di giorno che di notte.

Dotata di un sensore video HD 1080p da 4MP, la telecamera garantisce registrazioni di alta qualità. Inclusa nella confezione riceverai anche una scheda microSD aggiuntiva, che ti consentirà di registrare ore di video senza necessità di ulteriori acquisti (o di sottoscrivere abbonamenti mensili).

La telecamera invia notifiche immediate al tuo smartphone in caso rilevi persone, animali o veicoli sconosciuti nella tua proprietà. Potrai anche impostare un allarme automatico da 105dB, come deterrente efficace contro gli intrusi.

Gli avvisi personalizzabili permettono di definire specifiche zone di sorveglianza e il tipo di intrusione per cui si desidera essere notificati, rendendo la sorveglianza estremamente mirata e riducendo i falsi allarmi. Ottima anche la funzione di luce intelligente integrata, che è particolarmente utile per illuminare aree esterne durante la notte, sia per sicurezza che per comodità.

Questa telecamera è una soluzione ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza esterno affidabile, capace di offrire registrazioni di alta qualità, notifiche in tempo reale e un potente sistema di allarme. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito risparmiando!