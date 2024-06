Telecamera di sicurezza a meno di 35€: IA, senza cavi e visione notturna

Questa ottima telecamera di sorveglianza per esterni è attualmente in offerta su Amazon a 34,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato di 49,99€. La telecamera è dotata di una batteria da 5000 mAh, che permette un’installazione completamente senza fili.

La ricarica può essere effettuata facilmente tramite cavo Type-C, o con l’uso di un pannello solare (da acquistare a parte). La configurazione è semplice e veloce: in appena un minuto è già operativa.

Il sensore di movimento PIR avanzato riconosce e rileva in automatico le persone, avvisandoti in tempo reale in caso di eventi imprevisti. La risoluzione 3MP della telecamera offre immagini chiare e dettagliate, con un raggio di rilevamento fino a 10 metri. La visione notturna a colori, supportata dai faretti integrati e dal sensore di luce stellare, fa un ottimo lavoro, restituendo immagini dettagliate e sufficientemente chiare.

Tra le altre cose, segnaliamo la presenza della funzione di audio bidirezionale, oltre che la straordinaria resistenza della telecamera, che è progettata per resistere alle intemperie: non teme la grandine e nemmeno le temperature estreme (-20/50°) Non farti assolutamente scappare questa offerta, il prezzo è semplicemente troppo buono: acquistala subito a soli 34,99€!