Telecamera da interno DESIGN: 4 in 1 per non temere intrusi

Una telecamera speciale sotto tutti i punti di vista. Da mettere in casa è una passeggiata e da usare ancora di più: praticamente quello di cui hai bisogno per mettere al sicuro il tuo appartamento in una mossa sola.

Ora che è in promozione su Amazon perché non approfittarne? Collegati sulla pagina e spunta il coupon per pagare appena 22,99€. Non hai un minuto da perdere, aggiungila subito al carrello prima che possa andare esaurita.

Le spedizioni, ricorda, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera 4 in 1 per non sfarsi sfuggire niente: cosa aspetti?

Una telecamera del genere è proprio un gioiellino. La metti dove vuoi e non è neanche antiestetica perché con il suo design elegante, non è un’accozzaglia sulla tua mensola.

Semplicissima da utilizzare, non devi far altro che collegarla all’applicazione sul tuo smartphone. Ma senti un po’, se hai Amazon Alexa o Google Assistant il sistema è completamente compatibile e puoi anche collegarli tra di loro.

In ogni caso, ti spiego brevemente quali sono le quattro caratteristiche principali di questa telecamera:

ha la visione notturna per non temere le ore buie;

per non temere le ore buie; la rilevazione del movimento avviene mediante l’intelligenza artificiale per non commettere errori con animali domestici;

avviene mediante l’intelligenza artificiale per non commettere errori con animali domestici; ha l’ audio dibirezionale quindi ascolti e parli a distanza senza difficoltà;

quindi ascolti e parli a distanza senza difficoltà; ha un allarme integrato che scatta quando qualcuno si intrufola senza il tuo permesso.

Questo per dirti che ovviamente è anche Full HD quindi non ti può sfuggire il minimo dettaglio. Per quanto riguarda la registrazione dei filmati, invece, hai due possibilità: scheda microSD o il cloud a pagamento.

Che altro dirti, il coupon ti aspetta. Collegati su Amazon e spuntalo immediatamente per portare a casa la tua telecamera a soli 22,99€.

Le spedizioni, come già detto, sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.