Tekken 8 è in offerta su Amazon ad un prezzo imperdibile (-34%)

Tekken 8, l'ultimo e acclamato capitolo della celebre serie di picchiaduro sviluppata da Bandai Namco Entertainment, è stato rilasciato il 26 gennaio 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows.

Il gioco prosegue la saga dei Mishima e dei Kazama, concentrandosi sul conflitto tra Jin Kazama e suo padre, Kazuya Mishima. Sviluppato con l’Unreal Engine 5, Tekken 8 offre grafica ad alta fedeltà e modelli dei personaggi dettagliati, sfruttando appieno le potenzialità delle console di nuova generazione.

Il roster comprende 32 combattenti, tra cui personaggi storici come Paul Phoenix, King, Marshall Law e Nina Williams, oltre a nuovi arrivati come Azucena Milagros Ortiz Castillo, una lottatrice peruviana esperta in arti marziali miste. Tra le novità del gameplay spicca il sistema “Heat”, che incoraggia uno stile di combattimento più aggressivo, rendendo gli scontri ancora più dinamici e coinvolgenti. La modalità per giocatore singolo “Arcade Quest” permette ai giocatori di creare il proprio avatar e affrontare sfide in vari arcade, offrendo un’esperienza personalizzata e approfondita.

Tekken 8 è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, con recensioni che ne lodano le innovazioni nel gameplay e la qualità grafica, consolidando la sua posizione tra i migliori giochi del 2024.