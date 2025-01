Tekken 8 Day1 Edition + Steelbook: l'esclusiva Amazon con il 40% di sconto

Tekken 8 Day1 Edition + Steelbook, esclusiva Amazon, è ora disponibile a soli 47,65€, con uno sconto del 40%. Non perdere questa occasione per mettere le mani su uno dei titoli più attesi del momento, insieme a un’edizione speciale che include una steelbook da collezione.

Tekken 8, sviluppato da Bandai Namco, porta il franchise a nuovi livelli grazie a una grafica spettacolare resa possibile dall’Unreal Engine 5. Il gameplay, ancora più fluido e dinamico, offre un’esperienza di combattimento coinvolgente con nuove meccaniche, combo spettacolari e una storia che continua l’epica saga dei Mishima. Con un roster di personaggi iconici e nuovi arrivati, il gioco promette ore di divertimento competitivo, sia offline che online.

L’edizione DAY1 include non solo il gioco base, ma anche una steelbook esclusiva, un oggetto da collezione perfetto per i fan più accaniti. La confezione aggiunge un tocco di prestigio a un titolo già straordinario, rendendolo un must-have per ogni collezione PS5.

Questa è un’offerta da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per chi desidera arricchire la propria libreria di giochi con un titolo che promette di ridefinire il genere dei picchiaduro. Approfitta subito di questa promozione esclusiva su Amazon! Assicurati la tua copia di TEKKEN 8 DAY1 Edition + Steelbook ad un prezzo incredibilmente irresistibile.