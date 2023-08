Tefal: friggitrice ad aria XL con 8 programmi a PREZZO TAGLIATO

Approfitta di questa straordinaria promozione per portarti a casa una friggitrice ad aria eccellente a un prezzo molto più accessibile. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Tefal Easy Fry Delux a soli 74,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il convoglio in pagina.

Grazie a questo sconto del 50% oggi puoi risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Tefal Easy Fry Delux: piatti semplici, veloci e buonissimi

Grazie al suo ampio cestello da 4,2 litri potrai preparare qualsiasi cosa per diverse persone. Avrai la possibilità di scegliere ad esempio tra 8 programmi preimpostati per cuocere cose come le patatine fritte, il pesce, la pizza o le torte. Potrai decidere se fare una cottura a grill o arrosto.

Il flusso ciclonico interno rende il cibo croccante all’esterno e morbido all’interno. E dato che dovrai usare pochissimo olio sarà anche molto più salutare. È dotata di un comodo display per visualizzare la temperatura e minuti rimanenti. Sulla parte alta invece è touchscreen dove potrai selezionare le varie impostazioni. Tutte le parti removibili sono facilmente lavabili anche in lavastoviglie.

Questa è una di quelle offerte da prendere al volo, anche perché durerà pochissimo. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista la tua Tefal Easy Fry Delux a soli 74,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il convoglio in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.