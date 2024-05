La macchina Philips che fa DUE CAFFÈ alla volta crolla a soli 73€!

Super elegante ed efficiente; queste sono le parole che useremmo se dovessimo descrivere le macchina per il caffè Philips Domestic Appliances L’OR. O forse dovremmo dire la macchina per “i caffè”. Sì, perché questo modello in particolare è in grado di preparare due caffè alla volta. E il suo prezzo crolla ad appena 73,99€ grazie allo sconto del 36% presente su Amazon.

Tutte le caratteristiche della macchina per il caffè di Philips

Con questa macchina per il caffè potrai realizzare due tazzine contemporaneamente o un caffè doppio in una sola tazza, ideale per condividere un momento speciale con un amico o per concederti una dose extra di energia.

Compatibile con una varietà di caffè davvero ampia, ti consente di esplorare diversi sapori e intensità, adattandosi perfettamente alle tue preferenze personali. Inoltre, puoi regolare il volume del caffè da 25 a 220 ml, offrendo una personalizzazione completa per ogni tazza.

Questa macchina è progettata per funzionare non solo con le capsule L’OR Espresso e L’OR Barista, ma anche con le capsule Nespresso originali, ampliando le tue opzioni di scelta e garantendoti una maggiore flessibilità nel selezionare le tue miscele preferite. Per iniziare subito a gustare il tuo caffè, la confezione include un assortimento di 9 capsule, permettendoti di esplorare e trovare il gusto che più ti piace.

Philips Domestic Appliances L’OR è progettata per essere intuitiva e facile da usare, consentendoti di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Aggiungi alla tua cucina la macchina per il caffè Philips Domestic Appliances L’OR a un prezzo di 73,99€, anziché gli originari 114,99€ di listino!