Se sei in cerca di un laptop è il tuo giorno fortunato perché il Teclast F7Plus3 è in offerta su Amazon. Attivando il coupon lo acquisti a soli 339,99€ risparmiando ben sessanta euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Teclast F7Plus3: cosa devi sapere su questo notebbok

Bello esteticamente, il Teclast F7Plus3 è capace di stupiti con una spesa minima. Realizzato con materiali di qualità, è un laptop perfetto per tutti i giorni e ti garantisce un utilizzo dinamico e fluido.

Con il suo display da 14.1 pollici la visione è pressoché perfetta, infatti ti puoi godere lo streaming nei migliori dei modi o lavorare agevolmente. In più le cornici sono estremamente sottili, quindi la resa finale è amplificata.

Nelle sue funzioni è velocissimo grazie a un processore Intel e 8 GB di RAM che sono sufficienti anche per piccoli e semplici lavori di editing. Non ti dimenticare della memoria da 256 GB su SSD che rivoluziona i tempi di caricamento. In poche parole si accende in una manciata di secondi ed è pronto all'utilizzo.

Sono presenti una fantastica webcam frontale integrata e uno slot per SD, ciò significa che se hai bisogno di più spazio non ti dovrai complicare la vita. Inoltre la batteria è mega galattica per garantirti un'autonomia longeva.

Che sistema monta? Ovviamente Windows 10.

Acquista subito il tuo notebook Teclast F7Plus3 su Amazon a soli 339,99€ in colorazione grigio platino. Lo acquisti oggi e lo ricevi in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in qualche giorno in più.

Ps: non perdere l'occasione di acquistarlo anche a rate grazie al metodo di pagamento Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

